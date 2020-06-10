В Министерстве здравоохранения заявили об изменении подхода к выписке людей из стационаров с диагнозом COVID-19. Теперь, очевидно, количество людей, которые выздоровели от коронавирусной болезни, увеличится.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 10 июня, пишет 24 канал.

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Теперь вместо двух ПЦР-тестов людям с диагнозом COVID-19, которые уже выздоровели, будут делать один тест.

Виктор Ляшко “Раньше критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также два отрицательных ПЦР-теста.”

По словам Ляшко, сегодняшние критерии – отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест.

Следовательно, в Минздраве ожидают увеличения количества людей, которые выздоровели от коронавирусного недуга.

Важно! Сейчас в Украине из более 28 тысяч инфицированных 12 769 – выздоровели.

Что известно о тестировании на COVID-19

В Украине сейчас проводят ПЦР и ИФА тестирования. Анализ ПЦР определяет наличие генома болезни в организме, между тем ИФА-тест выявляет антитела к возбудителю инфекции, которые свидетельствуют о том, болел ли человек, и встречался ли с действием инфекции вообще.

По состоянию на 10 июня украинские лаборатории исследовали 445 940 образцов методом ПЦР и 52 012 образцов методом ИФА.