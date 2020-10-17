Місця у лікарнях для пацієнтів з підозрою або коронавірусом заповнені на 62,3%. Поки що нормальна ситуація лише у 5 областях.

Згідно з даними МОЗ лише в 5 областях України відсоток заповненості ліжок нижчий за 50%, повідомляє 24 канал.

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До 50% заповненості лікарень ще не дійшли Херсонська, Тернопільська, Кіровоградська, Івано-Франківська і Житомирська область.

Найгірша ситуація на Донеччині та Луганщині. У Донецькій області зайнято 91% ліжкомісць, у Луганській – 85%, в Одеській – 78,6%, у Хмельницькій – 72,6%, у Чернігівській області – 69%.

У всіх областях, окрім Кіровоградської, показник захворюваності перевищений. В середньому по Україні він становить 187,3 на 100 тисяч населення при нормі 40 на таку кількість людей.

Під час брифінгу 17 жовтня Максим Степанов розповів, що найчастіше в Україні госпіталізують літніх людей віком від 65 років, а також тих пацієнтів, які мають хронічні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні хвороби, злоякісні утворення або хронічні хвороби легенів.

Кількість госпіталізованих постійно зростає і, за словами міністра, у випадку критичної нестачі медичного персоналу до роботи можуть залучити студентів-медиків та інтернів.