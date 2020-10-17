Места в больницах для пациентов с подозрением или коронавирусом заполнены на 62,3%. Пока нормальная ситуация только в 5 областях.

Согласно данным Минздрава, только в 5 областях Украины процент заполненности коек ниже 50%, сообщает 24 канал.

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До 50% заполненности больниц еще не дошли Херсонская, Тернопольская, Кировоградская, Ивано-Франковская и Житомирская область.

Наихудшая ситуация на Донетчине и Луганщине. В Донецкой области занят 91% койко-мест, в Луганской – 85%, в Одесской – 78,6%, в Хмельницкой – 72,6%, в Черниговской области – 69%.

Во всех областях, кроме Кировоградской, показатель заболеваемости превышен. В среднем по Украине он составляет 187,3 на 100 тысяч населения при норме 40 на такое количество людей.

Во время брифинга 17 октября Максим Степанов рассказал, что чаще всего в Украине госпитализируют пожилых людей в возрасте от 65 лет, а также тех пациентов, которые имеют хронические заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни, злокачественные образования или хронические болезни легких.

Количество госпитализированных постоянно растет и, по словам министра, в случае критической нехватки медицинского персонала к работе могут привлечь студентов-медиков и интернов.