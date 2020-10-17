Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що у випадку критичної нестачі медичного персоналу до догляду за пацієнтами можуть залучити студентів-медиків та інтернів.

Під час брифінгу 17 жовтня Максим Степанов розповів, що навантаження на лікарів постійно збільшується, тож до роботи можуть залучити студентів та інтернів, але лише за певних умов, повідомляє 24 канал.

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У нас є дійсно напружена ситуація з кількістю людей, які госпіталізуються. Зрозуміло, що у нас збільшується навантаження на лікарів. Ми розглядаємо таку можливість (залучення студентів та інтернів – ред. ). І у нас є чітке розуміння, яким чином і як саме ми можемо залучати або лікарів-інтернів та студентів 5-6 курсу,

– сказав міністр.

Степанов додав, що студенти та інтерни зможуть працювати лише під керівництвом лікаря. За словами міністра по-інакшому не може бути, адже лише лікар-фахівець може надавати медичну допомогу самостійно.

Зазначимо, що спалахи коронавірусу серед працівників медичної сфери в Україні реєструють фактично щодня. Зокрема від учора хворобу діагностували 359 медикам.

Від початку пандемії коронавірус виявили у 19 204​ медпрацівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 6,5%.

За словами головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка, кожен випадок інфікування коронавірусом серед медичних працівників повинен розглядатися як професійне захворювання