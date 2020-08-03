Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні набуває затяжного характеру та є стабільно важкою. Через те, що люди перестали дотримуватися карантину, захворюваність зросла.

Учені Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" зробили прогноз розвитку пандемії COVID-19 в Україні.

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Учені КПІ оприлюднили результати наступного дослідження поширення коронавірусу в Україні протягом серпня цього року. За їх даними, ситуація залишається стабільно важкою і набуває затяжного характеру.

Адже переважна більшість населення країни повернулася до звичайного способу життя, нехтуючи засобами захисту від коронавірусної інфекції. Його мобільність зросла до 150% у порівнянні з початком року.

За темпами приросту кількості інфікованих осіб Україна, у порівнянні з країнами Європи, має досить негативну тенденцію, тому включена до групи країн червоної зони, громадянам яких ускладнено відвідання Євросоюзу,

– йдеться у дослідженні вчених.

Результати прогнозного моделювання поширення хвороби показують, що в серпні буде тенденція коливання кількості щоденно інфікованих осіб у діапазоні 800 – 1 500.

Коефіцієнт кореляції між кількістю інфікованих осіб і кількістю проведених тестів ПЛР-методом є досить високим (К=0.807).

А тому, дослідники припустили, що кількість виявлених хворих людей в Україні на кінець серпня 2020 року сягне рівня приблизно 110–115 тисяч.

Зазначається, що такий характер поширення коронавірусу може бути уповільнений лише в тому разі, якщо сформується колективний імунітет приблизно у 60–70% населення. Природний плин цього процесу може відбуватися впродовж року. Його пришвидшення можливе лише в результаті масової вакцинації населення.