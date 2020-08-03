Станом на 3 серпня в Україні на коронавірус захворіли ще 990 людей, зареєстрували 13 летальних випадків, натомість видужали – 333 пацієнти.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, пише 24 канал. Читайте також ВООЗ оцінила ризики COVID-19: пандемія триватиме довго Загалом від початку пандемії на COVID-19 захворіли 73 158 мешканців України, з них померли від ускладнень чи наявних супутніх захворювань – 1 738, натомість видужали – 39 876. Активних хворих наразі 31 544. Коронавірус в областях України Львівська область – 9 921;

Київ – 8 554;

Рівненська область – 6 270;

Чернівецька область – 6 143;

Закарпатська область – 5 318;

Івано-Франківська область – 4 914;

Волинська область – 3 949;

Київська область – 3 845;

Харківська область – 3 950;

Одеська область – 3 482;

Тернопільська область – 3 113;

Вінницька область – 2 815;

Житомирська область – 1 948;

Дніпропетровська область – 1 438;

Хмельницька область – 1 189;

Черкаська область – 954;

Донецька область – 898;

Чернігівська область – 900;

Запорізька область – 846;

Кіровоградська область – 711;

Миколаївська область – 642;

Сумська область – 541;

Полтавська область – 459;

Херсонська область – 230;

Луганська область – 128. Важливо! У статистиці відсутні дані з окупованих АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.