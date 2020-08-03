В Україні понад 73 тисячі людей захворіли на коронавірус: статистика в областях
Станом на 3 серпня в Україні на коронавірус захворіли ще 990 людей, зареєстрували 13 летальних випадків, натомість видужали – 333 пацієнти.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, пише 24 канал.
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Загалом від початку пандемії на COVID-19 захворіли 73 158 мешканців України, з них померли від ускладнень чи наявних супутніх захворювань – 1 738, натомість видужали – 39 876. Активних хворих наразі 31 544.
Коронавірус в областях України
- Львівська область – 9 921;
- Київ – 8 554;
- Рівненська область – 6 270;
- Чернівецька область – 6 143;
- Закарпатська область – 5 318;
- Івано-Франківська область – 4 914;
- Волинська область – 3 949;
- Київська область – 3 845;
- Харківська область – 3 950;
- Одеська область – 3 482;
- Тернопільська область – 3 113;
- Вінницька область – 2 815;
- Житомирська область – 1 948;
- Дніпропетровська область – 1 438;
- Хмельницька область – 1 189;
- Черкаська область – 954;
- Донецька область – 898;
- Чернігівська область – 900;
- Запорізька область – 846;
- Кіровоградська область – 711;
- Миколаївська область – 642;
- Сумська область – 541;
- Полтавська область – 459;
- Херсонська область – 230;
- Луганська область – 128.
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