По состоянию на 3 августа в Украине коронавирусом заболели еще 990 человек, зарегистрировали 13 летальных случаев, в то же время выздоровели – 333 пациента.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, пишет 24 канал. Читайте также ВОЗ оценила риски COVID-19: пандемия продлится долго Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 73 158 жителей Украины, из них умерли от осложнений или имеющихся сопутствующих заболеваний – 1 738, в то же время выздоровели – 39 876. Активных больных пока 31 544. Коронавирус в областях Украины Львовская область – 9 921;

Киев – 8 554;

Ровненская область – 6 270;

Черновицкая область – 6 143;

Закарпатская область – 5 318;

Ивано-Франковская область – 4 914;

Волынская область – 3 949;

Киевская область – 3 845;

Харьковская область – 3 950;

Одесская область – 3 482;

Тернопольская область – 3 113;

Винницкая область – 2 815;

Житомирская область – 1 948;

Днепропетровская область – 1 438;

Хмельницкая область – 1 189;

Черкасская область – 954;

Донецкая область – 898;

Черниговская область – 900;

Запорожская область – 846;

Кировоградская область – 711;

Николаевская область – 642;

Сумская область – 541;

Полтавская область – 459;

Херсонская область – 230;

Луганская область – 128. Важно! В статистике отсутствуют данные из оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.