В Украине более 73 тысяч человек заболели коронавирусом: статистика в областях
По состоянию на 3 августа в Украине коронавирусом заболели еще 990 человек, зарегистрировали 13 летальных случаев, в то же время выздоровели – 333 пациента.
Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, пишет 24 канал.
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Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 73 158 жителей Украины, из них умерли от осложнений или имеющихся сопутствующих заболеваний – 1 738, в то же время выздоровели – 39 876. Активных больных пока 31 544.
Коронавирус в областях Украины
- Львовская область – 9 921;
- Киев – 8 554;
- Ровненская область – 6 270;
- Черновицкая область – 6 143;
- Закарпатская область – 5 318;
- Ивано-Франковская область – 4 914;
- Волынская область – 3 949;
- Киевская область – 3 845;
- Харьковская область – 3 950;
- Одесская область – 3 482;
- Тернопольская область – 3 113;
- Винницкая область – 2 815;
- Житомирская область – 1 948;
- Днепропетровская область – 1 438;
- Хмельницкая область – 1 189;
- Черкасская область – 954;
- Донецкая область – 898;
- Черниговская область – 900;
- Запорожская область – 846;
- Кировоградская область – 711;
- Николаевская область – 642;
- Сумская область – 541;
- Полтавская область – 459;
- Херсонская область – 230;
- Луганская область – 128.
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