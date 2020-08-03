Ситуация с распространением коронавируса в Украине приобретает затяжной характер и является стабильно тяжелой. Из-за того, что люди перестали соблюдать карантин, заболеваемость выросла.

Ученые Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" сделали прогноз развития пандемии COVID-19 в Украине.

Читайте также В Украине более 73 тысячи человек заболели коронавирусом: статистика в областях

Ученые КПИ обнародовали результаты следующего исследования распространения коронавируса в Украине в течение августа этого года. По их данным, ситуация остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер.

Ведь подавляющее большинство населения страны вернулась к обычному образу жизни, пренебрегая средствами защиты от коронавирусной инфекции. Его мобильность возросла до 150% по сравнению с началом года.

По темпам прироста числа инфицированных лиц Украина, в сравнении со странами Европы, имеет весьма негативную тенденцию, поэтому включена в группу стран красной зоны, гражданам которых затруднено посещение Евросоюза,

– говорится в исследовании ученых.

Результаты прогнозного моделирования распространения болезни показывают, что в августе будет тенденция колебания количества ежедневно инфицированных лиц в диапазоне 800 – 1 500.

Коэффициент корреляции между количеством инфицированных лиц и количеством проведенных тестов ПЦР-методом является достаточно высоким (К=0.807).

А потому исследователи предположили, что количество выявленных больных людей в Украине на конец августа 2020 года достигнет уровня примерно 110-115 тысяч.

Отмечается, что такой характер распространения коронавируса может быть замедлен только в том случае, если сформируется коллективный иммунитет примерно у 60-70% населения. Естественное течение этого процесса может происходить в течение года. Его ускорение возможно лишь в результате массовой вакцинации населения.