Затримка постачання: Гватемала вимагає від Росії повернути гроші за "Супутник V"
30 червня 2021 , 11:48Читать новость на русском
Джерело:Republica
Гватемала наполягає, щоб Російський фонд прямих інвестицій повернув їй приблизно 6 мільярдів рублів. Таку суму країна заплатила за постачання 16 мільйонів доз вакцини "Супутник V".
Глава МЗС Гватемали Амалія Флорес повідомила, що у Росії є 5 днів, аби повернути отриманий аванс. Політикиня наголосила: якщо Росія матиме змогу продати вакцину згодом, Гватемала заплатить за препарат після його постачання.
Зауважте "Супутник V" не врятував росіян, – Овдієнко про новий штам коронавірусу Дельта
Водночас від травня до кінця червня з обіцяних мільйонів вакцин Гватемала отримала лише 150 тисяч доз "Супутника V".
Тим часом російська сторона переконує, що у неї все під контролем.
"Супутник V": останні новини
- На тлі погіршення епідеміологічної ситуації у Росії влада змушує вакцинуватись населення. Водночас лише 35% росіян готові щеплюватися "Супутником V". Люди не довіряють владі. Тим більше, що російську вакцину досі не схвалив ні регулятор ЄС, ні ВООЗ.
- Вакцинуватися "Супутником V" не бажають навіть російські пропагандисти. Зокрема, Дар'я Асламова влаштувала істерику, коли її доньку змусили вакцинуватись препаратом.
- Не краща ситуація також у країнах, які закупили російський горе-препарат. Зокрема, Словаччина гадки не має, що робити з вакциною, адже охочих щеплюватися "Супутником V" майже нема.