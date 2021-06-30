Глава МИД Гватемалы Амалия Флорес сообщила, что у России есть 5 дней, чтобы вернуть полученный аванс. Политик подчеркнула: если Россия сможет продать вакцину впоследствии, Гватемала заплатит за препарат после его поставки.
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В то же время с мая до конца июня из обещанных миллионов вакцин Гватемала получила только 150 тысяч доз "Спутника V".
Между тем российская сторона утверждает, что у нее все под контролем.
"Спутник V": последние новости
- На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в России власть заставляет вакцинироваться население. В то же время лишь 35% россиян готовы прививаться "Спутником V". Люди не доверяют власти. Тем более, что российскую вакцину до сих пор не одобрил ни регулятор ЕС, ни ВОЗ.
- Вакцинироваться "Спутником V" не желают даже российские пропагандисты. В частности, Дарья Асламова устроила истерику, когда ее дочь заставили вакцинироваться препаратом.
- Не лучше ситуация также в странах, которые закупили российский горе-препарат. В частности, Словакия понятия не имеет, что делать с вакциной, ведь желающих прививаться "Спутником V" почти нет.