Глава МЗС Гватемали Амалія Флорес повідомила, що у Росії є 5 днів, аби повернути отриманий аванс. Політикиня наголосила: якщо Росія матиме змогу продати вакцину згодом, Гватемала заплатить за препарат після його постачання.

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Водночас від травня до кінця червня з обіцяних мільйонів вакцин Гватемала отримала лише 150 тисяч доз "Супутника V".

Тим часом російська сторона переконує, що у неї все під контролем.

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