Сучасній медицині давно відомі фактори, які підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, такі як гіпертонія, надмірна вага та тютюнопаління. Однак у рамках цього дослідження було виявлено можливу роль закрепів як додатковий фактор ризику.

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Закреп підвищує ризик проблем з серцем і судинами

Аналіз даних, що охоплюють понад 400 тисяч учасників із британського Біобанку, показав, що ризик серйозних серцевих проблем в осіб, які страждають від запорів, вдвічі вищий у порівнянні з тими, хто не має таких проблем.

Дослідження також виявило особливо тривожний зв'язок між запорами та артеріальною гіпертензією. Встановлено, що у гіпертоніків, які страждають від запорів, ризик виникнення серцевих подій на 34% вищий, ніж у пацієнтів, які мають лише високий кров'яний тиск.

Генетична схильність

В рамках дослідження також проводився аналіз генетичних зв'язків між запорами та серцево-судинними захворюваннями.

Ми виявили генетичні кореляції між запорами та різноманітними типами серцевих захворювань, що може свідчити про наявність загальних генетичних схильностей до цих станів. Це відкриття надає нові перспективи для вивчення фундаментальних механізмів, які пов'язують функціонування кишківника та серцево-судинну систему,

– прокоментувала докторка Летісія Камарго Таварес, одна з авторок дослідження.

З урахуванням того, що приблизно 14% світового населення страждають від запорів, особливо це стосується людей похилого віку та жінок, результати дослідження вказують на те, що значна частина людей може бути схильна до підвищеного ризику серцево-судинних захворювань внаслідок проблем з кишківником.