На Закарпатті додатково залучили до роботи з хворими на COVID-19 ще чотири лікарні, щоб впоратись з прийомом інфікованих. Санлікар країни запевнив у стабілізації ситуації з поширенням інфекції в регіоні.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, йдеться в повідомленні пресслужби Президента.

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Головний санлікар проінформував, що місць для хворих на COVID-19 на Закарпатті достатньо, крім того, в області відбувається стабілізація ситуації.

В ОП, посилаючись на дані Шмигаля, додали, що у 375 закладах охорони здоров'я підготували 28 тисяч 732 ліжка для лікування хворих на COVID-19.

Що відомо про ситуацію з заповненими лікарнями Закарпаття

Інтенсивний приріст випадків захворювання на COVID-19 спостерігався на Закарпатті останні три тижні. Ліжка у лікарні другої та третьої хвилі заповнені майже на 90%.

Крім того, наразі область найбільше потребує кисневих концентраторів. Станом на 13 липня – 40 таких апаратів потрібно для медичних закладів другої та третьої хвилі.

Кисневі концентратори допомагають пацієнтам з ускладненими формами COVID-19. Вони насичують організм хворої людини киснем за хвилину від 1 літра до 10. Усе залежить від стану здоров'я пацієнта.

Лікарні першої хвилі – це переважно заклади обласного підпорядкування. Вони майже на 100% забезпечені апаратами, які купили коштом обласного бюджету. А лікарні другої та третьої хвилі, переважно районного підпорядкування, повинні закуповувати такі апарати власним коштом.