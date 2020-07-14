На Закарпатье дополнительно привлекли к работе с больными COVID-19 еще четыре больницы, чтобы справиться с приемом инфицированных. Санврач страны заверил в стабилизации ситуации с распространением инфекции в регионе.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, говорится в сообщении пресс-службы президента.

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Главный санврач проинформировал, что мест для больных COVID-19 на Закарпатье достаточно, кроме того, в области происходит стабилизация ситуации.

В ОП, ссылаясь на данные Шмыгаля, добавили, что в 375 учреждениях здравоохранения подготовили 28 тыс. 732 койки для лечения больных COVID-19.

Что известно о ситуации с заполненными больницами Закарпатья

Интенсивный прирост случаев заболевания COVID-19 наблюдался на Закарпатье последние три недели. Койки в больнице второй и третьей волны заполнены почти на 90%.

Кроме того, сейчас область больше всего нуждается в кислородных концентраторах. По состоянию на 13 июля – 40 таких аппаратов нужно для медицинских учреждений второй и третьей волны.

Кислородные концентраторы помогают пациентам с осложненными формами COVID-19. Они насыщают организм больного человека кислородом за минуту от 1 литра до 10. Все зависит от состояния здоровья пациента.

Больницы первой волны – это преимущественно учреждения областного подчинения. Они почти на 100% обеспечены аппаратами, которые купили за счет областного бюджета. А больницы второй и третьей волны, преимущественно районного подчинения, должны закупать такие аппараты за свой счет.