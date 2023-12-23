Наскільки шкідливий загальний наркоз та як часто його можна робити
23 грудня 2023, 10:23Читать новость на русском
Немає наукових даних про те, з якою частотою можна робити наркоз. Загальна анестезія є безпечною, але в неї можуть бути побічні ефекти.
Анестетики, які використовують при загальному наркозі можуть викликати побічні ефекти. Більшість з них виникають відразу після операції та тривають недовго.
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Негативні ефекти після загального наркозу
Ось можливі побічні ефекти:
- Нудота та блювання. Виникають у перші години після операції, але в деяких людей нудота зберігається близько доби.
- Тремтіння і відчуття холоду. Може тривати кілька хвилин чи годин.
- Сплутаність свідомості та втрата пам'яті. Найчастіше зустрічаються у людей похилого віку або людей з проблемами пам'яті. Зазвичай це тимчасове явище.
- Проблеми із сечовим міхуром або сечовипусканням.
- Запаморочення.
- Синці та болючі відчуття там, де робили укол або встановлювали крапельницю. Зазвичай гояться без лікування.
- Біль у горлі через дихальну трубку. Коли людина непритомна, їй у горло вставляють трубку, щоб допомогти дихати. Після видалення цієї трубки може виникнути біль у горлі.
- Невеликі порізи на губах або язику через трубку, а іноді пошкодження зубів. Щоб виключити травми, потрібно повідомити анестезіолога про будь-які стоматологічні операції, які робили.
Як зменшити ризик
Щоб знизити ризик побічних ефектів та можливих ускладнень, перед операцією потрібно поговорити з лікарем-анестезіологом. Він проводить опитування та уточнює загальний стан здоров'я. Чи є у пацієнта алергія, чи були у сім'ї проблеми з анестезією, які операції він переніс, які приймає ліки та який спосіб життя веде.