Анестетики, которые используют при общем наркозе, могут вызывать побочные эффекты. Большинство из них возникают сразу после операции и длятся недолго.

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Отрицательные эффекты после общего наркоза

Вот возможные побочные эффекты:

Тошнота и рвота. Возникают в первые часы после операции, но у некоторых людей тошнота сохраняется около суток.

Возникают в первые часы после операции, но у некоторых людей тошнота сохраняется около суток. Дрожь и чувство холода. Может продолжаться несколько минут или часов.

Может продолжаться несколько минут или часов. Запутанность сознания и потеря памяти. Чаще встречаются у пожилых людей или людей с проблемами памяти. Обычно это временное явление.

Проблемы с мочевым пузырем или мочеиспусканием.

или мочеиспусканием. Головокружение.

Синяки и болезненные ощущения там, где делали укол или устанавливали капельницу. Обычно заживают без лечения.

там, где делали укол или устанавливали капельницу. Обычно заживают без лечения. Боль в горле из-за дыхательной трубки. Когда человек без сознания, ему в горло вставляют трубку, чтобы помочь дышать. После удаления этой трубки может возникнуть боль в горле.

Когда человек без сознания, ему в горло вставляют трубку, чтобы помочь дышать. После удаления этой трубки может возникнуть боль в горле. Небольшие порезы на губах или язык через трубку, а иногда повреждение зубов. Чтобы исключить травмы, нужно сообщить анестезиологу о любых стоматологических операциях, которые делали.

Как уменьшить риск

Чтобы снизить риск побочных эффектов и возможных осложнений перед операцией нужно поговорить с врачом-анестезиологом. Он проводит опрос и уточняет общее состояние здоровья. Есть ли у пациента аллергия, были ли у семьи проблемы с анестезией, какие операции он перенес, какие лекарства принимает и какой образ жизни ведет.