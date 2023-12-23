Анестетики, які використовують при загальному наркозі можуть викликати побічні ефекти. Більшість з них виникають відразу після операції та тривають недовго.

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Негативні ефекти після загального наркозу

Ось можливі побічні ефекти:

Нудота та блювання. Виникають у перші години після операції, але в деяких людей нудота зберігається близько доби.

Виникають у перші години після операції, але в деяких людей нудота зберігається близько доби. Тремтіння і відчуття холоду. Може тривати кілька хвилин чи годин.

Може тривати кілька хвилин чи годин. Сплутаність свідомості та втрата пам'яті. Найчастіше зустрічаються у людей похилого віку або людей з проблемами пам'яті. Зазвичай це тимчасове явище.

Проблеми із сечовим міхуром або сечовипусканням.

або сечовипусканням. Запаморочення.

Синці та болючі відчуття там, де робили укол або встановлювали крапельницю. Зазвичай гояться без лікування.

там, де робили укол або встановлювали крапельницю. Зазвичай гояться без лікування. Біль у горлі через дихальну трубку. Коли людина непритомна, їй у горло вставляють трубку, щоб допомогти дихати. Після видалення цієї трубки може виникнути біль у горлі.

Коли людина непритомна, їй у горло вставляють трубку, щоб допомогти дихати. Після видалення цієї трубки може виникнути біль у горлі. Невеликі порізи на губах або язику через трубку, а іноді пошкодження зубів. Щоб виключити травми, потрібно повідомити анестезіолога про будь-які стоматологічні операції, які робили.

Як зменшити ризик

Щоб знизити ризик побічних ефектів та можливих ускладнень, перед операцією потрібно поговорити з лікарем-анестезіологом. Він проводить опитування та уточнює загальний стан здоров'я. Чи є у пацієнта алергія, чи були у сім'ї проблеми з анестезією, які операції він переніс, які приймає ліки та який спосіб життя веде.