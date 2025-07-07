Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації, передає 24 Канал.

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Змія вкусила 9-річну дівчинку

Небезпечний інцидент стався у неділю, 6 липня, близько опівночі в селі Нижні Гаї. Змія вкусила дитину прямо у ступню, після чого її терміново доправили до Дрогобицької міської лікарні. Медики оцінюють стан дівчинки як середньої тяжкості, і наразі вона отримує необхідну допомогу.

Та цей випадок був не єдиним того дня. Ще двоє мешканців Львівщини постраждали від укусів плазунів: 62-річний чоловік із Трускавця та 48-річна жінка з села Підтемне також звернулися до медзакладів за допомогою.

Що робити при укусі змії: покрокова інструкція

Спокійно відійдіть від змії. Якщо ви зустріли змію, не панікуйте та не робіть різких рухів. Обережно відступіть на безпечну відстань – більшість змій самі уникають людей і швидко тікають. Пам’ятайте: не намагайтеся зловити чи вбити змію. Навіть мертва рептилія здатна вкусити – її рефлекси залишаються активними ще деякий час.

Якщо змія ще поряд і ви у безпеці, сфотографуйте її на телефон. Це може допомогти лікарям швидше підібрати лікування. Але якщо змія вже зникла – не витрачайте час на її пошуки.

Одразу зніміть прикраси й ослабте одяг. Змії найчастіше кусають за руки або ноги. У цих місцях швидко виникає набряк, тому важливо одразу зняти каблучки, годинники, браслети й розстебнути рукави або манжети. Через набряк аксесуари можуть сильно пережати судини й погіршити ситуацію. Якщо укус припав на ногу – за можливості зніміть взуття.

Обробіть рану. Обережно промийте місце укусу водою з милом або протріть вологими серветками – так ви видалите рештки отрути зі шкіри. Далі накладіть на ранку чисту суху пов’язку. Це допоможе запобігти вторинному інфікуванню.

Мінімізуйте рухи та не підіймайте укушену кінцівку. Будь-яке навантаження на уражену руку чи ногу прискорює поширення отрути організмом. Намагайтеся тримати постраждалу кінцівку нижче або хоча б на рівні серця й не напружувати її. Наприклад, не беріть нічого в укушену руку, а якщо укус у ногу – намагайтеся менше на неї наступати. Лягати спеціально не потрібно, головне – забезпечити спокій ураженій ділянці.

Негайно викликайте швидку допомогу. Не варто самостійно шукати медпункт – протиотрута є не в кожній лікарні, а співробітники швидкої точно знають, куди вас доставити. Медична допомога при укусі змії передбачає введення сироватки, спостереження за станом пацієнта та постійний контроль аналізів крові. Необхідний догляд можливий лише у лікарні.

Чи потрібно відсмоктувати отруту? Сучасні фахівці не радять відсмоктувати отруту – ані ротом, ані пристроями. Це не ефективно й може бути небезпечно для того, хто допомагає, особливо якщо у роті є ранки.

Чого категорично не можна робити при укусі змії:

Прикладати лід або занурювати укушену частину тіла у холодну воду – холод викликає спазм судин, через що отрута глибше проникає у тканини.

Накладати джгут – це призводить до некрозу тканин і серйозних ускладнень.

Розрізати або припікати місце укусу – такі методи тільки погіршують стан.

Давати знеболювальні чи будь-які інші ліки без призначення лікаря.

Вживати алкоголь – він підсилює токсичну дію отрути.

Пити каву та інші напої з кофеїном, оскільки вони прискорюють пульс і отрута швидше розноситься кров’ю.

Головне – зберігати спокій і вчасно звернутися за медичною допомогою. Саме це допоможе уникнути ускладнень і зберегти здоров’я.