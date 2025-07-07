Об этом информирует департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной военной администрации, передает 24 Канал.

Также на тему В Винницкой области произошло массовое отравление шаурмой: в больницу попали 25 человек

Змея укусила 9-летнюю девочку

Опасный инцидент произошел в воскресенье, 6 июля, около полуночи в селе Нижние Гаи. Змея укусила ребенка прямо в ступню, после чего ее срочно доставили в Дрогобычскую городскую больницу. Медики оценивают состояние девочки как средней тяжести, и сейчас она получает необходимую помощь.

И этот случай был не единственным в тот день. Еще двое жителей Львовщины пострадали от укусов пресмыкающихся: 62-летний мужчина из Трускавца и 48-летняя женщина из села Подтемное также обратились в медучреждения за помощью.

Что делать при укусе змеи: пошаговая инструкция

Спокойно отойдите от змеи. Если вы встретили змею, не паникуйте и не делайте резких движений. Осторожно отступите на безопасное расстояние – большинство змей сами избегают людей и быстро убегают. Помните: не пытайтесь поймать или убить змею. Даже мертвая рептилия способна укусить – ее рефлексы остаются активными еще некоторое время.

Если змея еще рядом и вы в безопасности, сфотографируйте ее на телефон. Это может помочь врачам быстрее подобрать лечение. Но если змея уже исчезла – не тратьте время на ее поиски.

Сразу снимите украшения и ослабьте одежду. Змеи чаще всего кусают за руки или ноги. В этих местах быстро возникает отек, поэтому важно сразу снять кольца, часы, браслеты и расстегнуть рукава или манжеты. Из-за отека аксессуары могут сильно пережать сосуды и усугубить ситуацию. Если укус пришелся на ногу – по возможности снимите обувь.

Обработайте рану. Осторожно промойте место укуса водой с мылом или протрите влажными салфетками – так вы удалите остатки яда с кожи. Далее наложите на ранку чистую сухую повязку. Это поможет предотвратить вторичное инфицирование.

Минимизируйте движения и не поднимайте укушенную конечность. Любая нагрузка на пораженную руку или ногу ускоряет распространение яда по организму. Старайтесь держать пострадавшую конечность ниже или хотя бы на уровне сердца и не напрягать ее. Например, не берите ничего в укушенную руку, а если укус в ногу – старайтесь меньше на нее наступать. Ложиться специально не нужно, главное – обеспечить покой пораженной области.

Немедленно вызывайте скорую помощь. Не стоит самостоятельно искать медпункт – противоядие есть не в каждой больнице, а сотрудники скорой точно знают, куда вас доставить. Медицинская помощь при укусе змеи предусматривает введение сыворотки, наблюдение за состоянием пациента и постоянный контроль анализов крови. Необходимый уход возможен только в больнице.

Нужно ли отсасывать яд? Современные специалисты не советуют отсасывать яд – ни ртом, ни устройствами. Это не эффективно и может быть опасно для того, кто помогает, особенно если во рту есть ранки.

Чего категорически нельзя делать при укусе змеи:

Прикладывать лед или погружать укушенную часть тела в холодную воду – холод вызывает спазм сосудов, из-за чего яд глубже проникает в ткани.

Накладывать жгут – это приводит к некрозу тканей и серьезным осложнениям.

Разрезать или прижигать место укуса – такие методы только ухудшают состояние.

Давать обезболивающие или любые другие лекарства без назначения врача.

Употреблять алкоголь – он усиливает токсическое действие яда.

Пить кофе и другие напитки с кофеином, поскольку они ускоряют пульс и яд быстрее разносится по крови.

Главное – сохранять спокойствие и вовремя обратиться за медицинской помощью. Именно это поможет избежать осложнений и сохранить здоровье.