За словами міністра, потреби в кисні суттєво зросли через спалах захворюваності на коронавірус. Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю.

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Волонтери не шукали кисень

Віктор Ляшко заявив, що волонтери не шукали кисню для хворих на коронавірус. Міністр переконаний, що хворим вистачило концентраторів та балонів тому що держава була готовою до цієї хвилі.

Кисень не шукали волонтери. Зросли потреби в кисні і система пройшла пік з тією кількістю пацієнтів, які одночасно перебували на ліжках – 52 тисячі. І ми пройшли цей пік з потребами більшими у 5 – 7 разів. Звідки взявся цей кисень? Ніхто не задумувався, чому у нас навесні були проблеми з киснем? Якби ми були не підготовленими, то повірте, ми б захлинулися ще на початку жовтня,

– заявив Ляшко.

За словами міністра, кисневі заводи працювали цілодобово, а влада була готовою до нової хвилі коронавірусу. Однак низькі темпи вакцинації зумовили величезне навантаження на лікарні.

"Не можна зараз говорити, "чи могли краще". Та напевне кожен з нас міг би зробити щось краще. Але пройшли - добре. Треба бути тепер готовими до наступного", – підсумував міністр.

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