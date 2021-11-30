По словам министра, потребности в кислороде существенно выросли из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Об этом Виктор Ляшко заявил в интервью.
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Волонтеры не искали кислород
Виктор Ляшко заявил, что волонтеры не искали кислорода для больных коронавирусом. Министр убежден, что больным хватило концентраторов и баллонов потому что государство было готово к этой волне.
Кислород не искали волонтеры. Возросли потребности в кислороде и система прошла пик с тем количеством пациентов, которые одновременно находились на койках – 52 тысячи. И мы прошли этот пик с потребностями большими в 5 – 7 раз. Откуда взялся этот кислород? Никто не задумывался, почему у нас весной были проблемы с кислородом? Если бы мы были не подготовленными, то поверьте, мы бы захлебнулись еще в начале октября,
– заявил Ляшко.
По словам министра, кислородные заводы работали круглосуточно, а власть была готова к новой волне коронавируса. Однако низкие темпы вакцинации обусловили огромную нагрузку на больницы.
"Нельзя сейчас говорить, "могли ли лучше". Но наверняка каждый из нас мог бы сделать что-то лучше. Но прошли хорошо. Надо быть теперь готовыми к следующему", – подытожил министр.
Коронавирус в Украине: последние новости
- За сутки, 29 ноября, в Украине обнаружили 10 554 случаев коронавируса. Из них 1 749 человек попали в больницы.
- В то же время по состоянию на 30 ноября более 11 миллионов украинцев полностью вакцинировались против коронавируса, из них почти 155 тысяч за минувшие сутки.
- По словам Виктора Ляшко, в Украине будут проводить и вакцинацию бустерными дозами, и ревакцинацию двумя дозами.