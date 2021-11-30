По словам министра, в ряде европейских стран лишь обнаружили единичные случаи заражения новым штаммом. Однако всю опасность сейчас невозможно оценить из-за нехватки данных о новой мутации коронавируса. Об этом Виктор Ляшко заявил в интервью.

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Какими могут быть новые ограничения

В первую очередь Виктор Ляшко предположил, что в условиях распространения нового штамма Омикрон будут действовать те же ограничения, которые применяли при распространении Дельты. Это будет при условии того, что новая мутация не опаснее предыдущей.

Мы еще не понимаем всей угрозы, которую может нести этот штамм. Если мы не будем видеть большей агрессивности этого вируса, то в принципе будут действовать все карантинные ограничения, которые действовали и при Дельте,

– заявил Ляшко.

Однако если новый штамм будет распространяться в европейских странах и будет опаснее предыдущих, то это потребует определенных мер. Однако Виктор Ляшко предположил, что ограничения 2020 года возвращать не будут. Однако конкретные решения будут принимать тогда, когда опасность нового штамма будет известной.

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