За липень в Україні зареєстрували 1 356 випадків зараження ВІЛ та 366 хворих на СНІД.

Впродовж минулого місяця 171 людина померла від СНІДу, – повідомляє Центр громадського здоров'я.

До теми За червень в Україні понад 1 400 людей інфікувалися ВІЛ

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2020 року:

️ гетеросексуальний – 783;

️ гомосексуальний – 29;

️ парентеральний – 533;

️ від матері до дитини – 177, більшість дітей (близько 98%) після 18 місяців не матимуть ВІЛ-інфекції;

️ невідомий шлях передачі у 3 людей.

Наразі існує антиретровірусна терапія, яка перешкоджає розмноженню вірусу в організмі. Вона сприяє відновленню імунної системи і захищає організм від хвороб, небезпечних для людей з ослабленим імунітетом.

Щораніше людина з ВІЛ починає приймати антиретровірусну терапію, тим краще для її здоров’я та безпеки її близьких. За останні п’ять років в Україні охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 тисяч до 102 тисяч осіб), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%,

– йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що цього року на фінансування послуг із профілактики вірусу імунодефіциту людини, догляду і підтримки пацієнтів, що живуть із ВІЛ, виділено понад 207 мільйонів гривень.