За липень в Україні виявили понад 1300 ВІЛ-інфікованих
За липень в Україні зареєстрували 1 356 випадків зараження ВІЛ та 366 хворих на СНІД.
Впродовж минулого місяця 171 людина померла від СНІДу, – повідомляє Центр громадського здоров'я.
До теми За червень в Україні понад 1 400 людей інфікувалися ВІЛ
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2020 року:
- ️ гетеросексуальний – 783;
- ️ гомосексуальний – 29;
- ️ парентеральний – 533;
- ️ від матері до дитини – 177, більшість дітей (близько 98%) після 18 місяців не матимуть ВІЛ-інфекції;
- ️ невідомий шлях передачі у 3 людей.
Наразі існує антиретровірусна терапія, яка перешкоджає розмноженню вірусу в організмі. Вона сприяє відновленню імунної системи і захищає організм від хвороб, небезпечних для людей з ослабленим імунітетом.
Щораніше людина з ВІЛ починає приймати антиретровірусну терапію, тим краще для її здоров’я та безпеки її близьких. За останні п’ять років в Україні охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 тисяч до 102 тисяч осіб), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%,
– йдеться в повідомленні.
У ЦГЗ зазначили, що цього року на фінансування послуг із профілактики вірусу імунодефіциту людини, догляду і підтримки пацієнтів, що живуть із ВІЛ, виділено понад 207 мільйонів гривень.