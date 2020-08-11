За июль в Украине зарегистрировали 1 356 случаев заражения ВИЧ и 366 больных СПИДом.

В течение прошлого месяца 171 человек умер от СПИДа, – сообщает Центр общественного здоровья.

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Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2020 года:

️ гетеросексуальный – 783;

️ гомосексуальный – 29;

️ парентеральный – 533;

️ от матери к ребенку – 177, большинство детей (около 98%) после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекцию;

️ неизвестный путь передачи у 3 человек.

Сейчас существует антиретровирусная терапия, которая препятствует размножению вируса в организме. Она способствует восстановлению иммунной системы и защищает организм от болезней, опасных для людей с ослабленным иммунитетом.

Чем раньше человек с ВИЧ начинает принимать антиретровирусную терапию, тем лучше для его здоровья и безопасности его близких. За последние пять лет в Украине охват антиретровирусной терапией возрос почти вдвое (с 56 тысяч до 102 тысяч человек), содержание на терапии через 12 и более месяцев от ее начала возросло с 69% до 88%,

– говорится в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что в этом году на финансирование услуг по профилактике вируса иммунодефицита человека, уходу и поддержке пациентов, живущих с ВИЧ, выделено более 207 миллионов гривен.