За июль в Украине обнаружили более 1300 ВИЧ-инфицированных
За июль в Украине зарегистрировали 1 356 случаев заражения ВИЧ и 366 больных СПИДом.
В течение прошлого месяца 171 человек умер от СПИДа, – сообщает Центр общественного здоровья.
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Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2020 года:
- ️ гетеросексуальный – 783;
- ️ гомосексуальный – 29;
- ️ парентеральный – 533;
- ️ от матери к ребенку – 177, большинство детей (около 98%) после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекцию;
- ️ неизвестный путь передачи у 3 человек.
Сейчас существует антиретровирусная терапия, которая препятствует размножению вируса в организме. Она способствует восстановлению иммунной системы и защищает организм от болезней, опасных для людей с ослабленным иммунитетом.
Чем раньше человек с ВИЧ начинает принимать антиретровирусную терапию, тем лучше для его здоровья и безопасности его близких. За последние пять лет в Украине охват антиретровирусной терапией возрос почти вдвое (с 56 тысяч до 102 тысяч человек), содержание на терапии через 12 и более месяцев от ее начала возросло с 69% до 88%,
– говорится в сообщении.
В ЦОЗ отметили, что в этом году на финансирование услуг по профилактике вируса иммунодефицита человека, уходу и поддержке пациентов, живущих с ВИЧ, выделено более 207 миллионов гривен.