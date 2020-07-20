Станом на 20 липня в Україні зареєстрували 59 493 інфікованих коронавірусом, 651 з яких виявили за минулу добу.

В Україні від коронавірусу продовжують лікуватись 26 556 людей, повідомляє система моніторингу поширення інфекції апарату РНБО України, пише 24 канал.

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Від початку пандемії в Україні зафіксували 59 493 випадки зараження коронавірусом, 651 з яких за минулу добу. Найбільше нових хворих виявили у Львівській (+115) та Закарпатській (+86) областях, а також у Києві (+77). Ще 72 інфікованих зареєстрували в Івано-Франківській області.

Від учора в країні померло ще 13 хворих на COVID-19. Загалом, з моменту поширення інфекції під час перебігу коронавірусу померли 1 498 громадян України.

За минулу добу виписали ще 560 пацієнтів. Внаслідок цього загальна кількість тих людей, що одужали, зросла до 31 439.

Коронавірус в областях України станом на 20 липня