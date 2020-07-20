За добу в Україні зареєстрували 651 випадок зараження коронавірусом
Станом на 20 липня в Україні зареєстрували 59 493 інфікованих коронавірусом, 651 з яких виявили за минулу добу.
В Україні від коронавірусу продовжують лікуватись 26 556 людей, повідомляє система моніторингу поширення інфекції апарату РНБО України, пише 24 канал.
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Від початку пандемії в Україні зафіксували 59 493 випадки зараження коронавірусом, 651 з яких за минулу добу. Найбільше нових хворих виявили у Львівській (+115) та Закарпатській (+86) областях, а також у Києві (+77). Ще 72 інфікованих зареєстрували в Івано-Франківській області.
Від учора в країні померло ще 13 хворих на COVID-19. Загалом, з моменту поширення інфекції під час перебігу коронавірусу померли 1 498 громадян України.
За минулу добу виписали ще 560 пацієнтів. Внаслідок цього загальна кількість тих людей, що одужали, зросла до 31 439.
Коронавірус в областях України станом на 20 липня
- Вінницька область – 2 317 (+18);
- Волинська область – 3 281 (+30);
- Дніпропетровська область – 1 209 (+2);
- Донецька область – 795 (+2);
- Житомирська область – 1 602 (+9);
- Закарпатська область – 4 440 (+86);
- Запорізька область – 687 (+9);
- Івано-Франківська область – 3 536 (+72);
- Кіровоградська область – 682 (+1);
- м. Київ – 6 961 (+77);
- Київська область – 3 308 (+37);
- Львівська область – 8 115 (+115);
- Луганська область – 106 (0);
- Миколаївська область – 522 (+9);
- Одеська область – 2 573 (+41);
- Полтавська область – 353 (+2);
- Рівненська область – 5 144 (+62);
- Сумська область – 371 (+1);
- Тернопільська область – 2 456 (+26);
- Харківська область – 3 033 (+19);
- Херсонська область – 213 (0);
- Хмельницька область – 980 (0);
- Чернівецька область – 5 332 (+21);
- Черкаська область – 845 (+12);
- Чернігівська область – 642 (0).