По состоянию на 20 июля в Украине зарегистрировали 59 493 инфицированных коронавирусом, 651 из которых обнаружили за минувшие сутки.

В Украине от коронавируса продолжают лечиться 26 556 человек, сообщает система мониторинга распространения инфекции аппарата СНБО Украины, пишет 24 канал.

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С начала пандемии в Украине зафиксировали 59 493 случая заражения коронавирусом, 651 из которых за прошедшие сутки.

Со вчерашнего дня в стране умерли еще 13 больных COVID-19. В общем, с момента распространения инфекции во время течения коронавируса умерли 1 498 граждан Украины.

За минувшие сутки выписали еще 560 пациентов. В результате общее количество людей, которые выздоровели, выросло до 31 439.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 20 июля