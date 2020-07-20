За сутки в Украине зарегистрировали 651 случай заражения коронавирусом
По состоянию на 20 июля в Украине зарегистрировали 59 493 инфицированных коронавирусом, 651 из которых обнаружили за минувшие сутки.
В Украине от коронавируса продолжают лечиться 26 556 человек, сообщает система мониторинга распространения инфекции аппарата СНБО Украины, пишет 24 канал.
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С начала пандемии в Украине зафиксировали 59 493 случая заражения коронавирусом, 651 из которых за прошедшие сутки.
Со вчерашнего дня в стране умерли еще 13 больных COVID-19. В общем, с момента распространения инфекции во время течения коронавируса умерли 1 498 граждан Украины.
За минувшие сутки выписали еще 560 пациентов. В результате общее количество людей, которые выздоровели, выросло до 31 439.
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 20 июля
- Винницкая область – 2317 (+18) –
- Волынская область – 3281 (+30)
- Днепропетровская область – 1209 (+2)
- Донецкая область – 795 (+2)
- Житомирская область – 1602 (+9);
- Закарпатская область – 4440 (+86)
- Запорожская область – 687 (+9);
- Ивано-Франковская область – 3536 (+72)
- Кировоградская область – 682 (+1)
- г. Киев – 6961 (+77)
- Киевская область – 3308 (+37)
- Львовская область – 8115 (+115)
- Луганская область – 106 (0);
- Николаевская область – 522 (+9);
- Одесская область – 2573 (+41)
- Полтавская область – 353 (+2)
- Ровненская область – 5144 (+62)
- Сумская область – 371 (+1)
- Тернопольская область – 2456 (+26)
- Харьковская область – 3033 (+19)
- Херсонская область – 213 (0);
- Хмельницкая область – 980 (0);
- Черновицкая область – 5332 (+21)
- Черкасская область – 845 (+12)
- Черниговская область – 642 (0).