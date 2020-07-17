За добу в Україні ще 809 інфікованих коронавірусом COVID-19
Станом на 17 липня в Україні зареєстровано 57 264 випадків інфікування SARS-CoV-2. За минулу добу коронавірусну інфекцію діагностували у 809 людей.
Про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО України.
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Від початку пандемії коронавірусу в Україні зареєстрували 57 264 хворих, з яких 26 039 досі лікуються.
Останній ПЛР-тест показав негативний результат у 838 пацієнтів. Згідно з протоколом МОЗ це означає, що ці люди вже одужали. За весь час на території країни коронавірус подолали 29 769 людей.
На жаль, від учора в Україні померли ще 11 людей з коронавірусом. Від початку пандемії на території країни померли 1 456 хворих на COVID-19.
За минулу добу в країні зареєстрували 809 випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих зафіксували на Львівщині (+203), Рівненщині (+88) та у Києві (+76).
COVID-19 в областях України 17 липня
Вінницька область – 2 253 (+32);
Волинська область – 3 188 (+41);
Дніпропетровська область – 1 174 (+11);
Донецька область – 781 (+5);
Житомирська область – 1 580 (+11);
Закарпатська область – 4 229 (+63);
Запорізька область – 658 (+16);
Івано-Франківська область – 3 309 (+67);
Кіровоградська область – 677 (+2);
м. Київ – 6 689 (+76);
Київська область – 3 184 (+40);
Львівська область – 7 754 (+132);
Луганська область – 100 (+2);
Миколаївська область – 504 (+6);
Одеська область – 2 435 (+60);
Полтавська область – 347 (+4);
Рівненська область – 4 940 (+88);
Сумська область – 352 (+4);
Тернопільська область – 2 358 (+21);
Харківська область – 2 909 (+64);
Херсонська область – 207 (+1);
Хмельницька область – 942 (+12);
Чернівецька область – 5 262 (+30);
Черкаська область – 800 (+17);
Чернігівська область – 632 (+4).