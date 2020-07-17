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Як народжуються і живуть сіамські близнюки: фото
7 липня , 16:59 Як народжуються і живуть сіамські близнюки: фото
Анастасія Манюхіна
Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
3 липня , 06:20 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
Наталя Сколоздра
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За добу в Україні ще 809 інфікованих коронавірусом COVID-19
08:52, сьогодні За добу в Україні ще 809 інфікованих коронавірусом COVID-19
Новини про коронавірус 16 липня: припинення вакцинації у світі, знайшли ще один симптом COVID-19
06:00, сьогодні Новини про коронавірус 16 липня: припинення вакцинації у світі, знайшли ще один симптом COVID-19
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Населення Землі до кінця століття почне скорочуватись: в деяких країнах наполовину
14:22, 16 липня Населення Землі до кінця століття почне скорочуватись: в деяких країнах наполовину
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