За добу в Україні ще 809 інфікованих коронавірусом COVID-19

Станом на 17 липня в Україні зареєстровано 57 264 випадків інфікування SARS-CoV-2. За минулу добу коронавірусну інфекцію діагностували у 809 людей.

Про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО України.

Корисно Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста

Від початку пандемії коронавірусу в Україні зареєстрували 57 264 хворих, з яких 26 039 досі лікуються.

Останній ПЛР-тест показав негативний результат у 838 пацієнтів. Згідно з протоколом МОЗ це означає, що ці люди вже одужали. За весь час на території країни коронавірус подолали 29 769 людей.

На жаль, від учора в Україні померли ще 11 людей з коронавірусом. Від початку пандемії на території країни померли 1 456 хворих на COVID-19.

За минулу добу в країні зареєстрували 809 випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих зафіксували на Львівщині (+203), Рівненщині (+88) та у Києві (+76).

COVID-19 в областях України 17 липня

Вінницька область – 2 253 (+32);

Волинська область – 3 188 (+41);

Дніпропетровська область – 1 174 (+11);

Донецька область – 781 (+5);

Житомирська область – 1 580 (+11);

Закарпатська область – 4 229 (+63);

Запорізька область – 658 (+16);

Івано-Франківська область – 3 309 (+67);

Кіровоградська область – 677 (+2);

м. Київ – 6 689 (+76);

Київська область – 3 184 (+40);

Львівська область – 7 754 (+132);

Луганська область – 100 (+2);

Миколаївська область – 504 (+6);

Одеська область – 2 435 (+60);

Полтавська область – 347 (+4);

Рівненська область – 4 940 (+88);

Сумська область – 352 (+4);

Тернопільська область – 2 358 (+21);

Харківська область – 2 909 (+64);

Херсонська область – 207 (+1);

Хмельницька область – 942 (+12);

Чернівецька область – 5 262 (+30);

Черкаська область – 800 (+17);

Чернігівська область – 632 (+4).



Ризик зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу