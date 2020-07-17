За сутки в Украине еще 809 инфицированных коронавирусом COVID-19
По состоянию на 17 июля в Украине зарегистрировано 57 264 случая инфицирования SARS-CoV-2. За минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 809 человек.
О новых случаях инфицирования коронавируса в Украине сообщает система мониторинга аппарата СНБО Украины.
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С начала пандемии коронавируса в Украине зарегистрировали 57 264 больных, из которых 26 039 до сих пор лечатся.
Последний ПЦР-тест показал отрицательный результат у 838 пациентов. Согласно протоколу Минздрава это означает, что эти люди уже выздоровели. За все время на территории страны коронавирус одолели 29 769 человек.
К сожалению, со вчера в Украине умерли еще 11 человек от коронавируса. С начала пандемии на территории страны умерли 1456 больных COVID-19.
За минувшие сутки в стране зарегистрировали 809 случаев заражения коронавируса. Больше всего больных зафиксировали на Львовщине (+203), Ровненшине (+88) и в Киеве (+76).
COVID-19 в областях Украины 17 июля
- Винницкая область – 2253 (+32)
- Волынская область – 3188 (+41)
- Днепропетровская область – 1174 (+11);
- Донецкая область – 781 (+5);
- Житомирская область – 1580 (+11);
- Закарпатская область – 4229 (+63)
- Запорожская область – 658 (+16)
- Ивано-Франковская область – 3309 (+67)
- Кировоградская область – 677 (+2)
- м. Киев – 6689 (+76)
- Киевская область – 3184 (+40)
- Львовская область – 7754 (+132)
- Луганская область – 100 (+2)
- Николаевская область – 504 (+6)
- Одесская область – 2435 (+60)
- Полтавская область – 347 (+4)
- Ровненская область – 4940 (+88)
- Сумская область – 352 (+4)
- Тернопольская область – 2358 (+21)
- Харьковская область – 2909 (+64)
- Херсонская область – 207 (+1)
- Хмельницкая область – 942 (+12)
- Черновицкая область – 5262 (+30)
- Черкасская область – 800 (+17)
- Черниговская область – 632 (+4).