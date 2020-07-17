За сутки в Украине еще 809 инфицированных коронавирусом COVID-19

По состоянию на 17 июля в Украине зарегистрировано 57 264 случая инфицирования SARS-CoV-2. За минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 809 человек.

О новых случаях инфицирования коронавируса в Украине сообщает система мониторинга аппарата СНБО Украины.

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С начала пандемии коронавируса в Украине зарегистрировали 57 264 больных, из которых 26 039 до сих пор лечатся.

Последний ПЦР-тест показал отрицательный результат у 838 пациентов. Согласно протоколу Минздрава это означает, что эти люди уже выздоровели. За все время на территории страны коронавирус одолели 29 769 человек.

К сожалению, со вчера в Украине умерли еще 11 человек от коронавируса. С начала пандемии на территории страны умерли 1456 больных COVID-19.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 809 случаев заражения коронавируса. Больше всего больных зафиксировали на Львовщине (+203), Ровненшине (+88) и в Киеве (+76).

COVID-19 в областях Украины 17 июля

Винницкая область – 2253 (+32)

Волынская область – 3188 (+41)

Днепропетровская область – 1174 (+11);

Донецкая область – 781 (+5);

Житомирская область – 1580 (+11);

Закарпатская область – 4229 (+63)

Запорожская область – 658 (+16)

Ивано-Франковская область – 3309 (+67)

Кировоградская область – 677 (+2)

м. Киев – 6689 (+76)

Киевская область – 3184 (+40)

Львовская область – 7754 (+132)

Луганская область – 100 (+2)

Николаевская область – 504 (+6)

Одесская область – 2435 (+60)

Полтавская область – 347 (+4)

Ровненская область – 4940 (+88)

Сумская область – 352 (+4)

Тернопольская область – 2358 (+21)

Харьковская область – 2909 (+64)

Херсонская область – 207 (+1)

Хмельницкая область – 942 (+12)

Черновицкая область – 5262 (+30)

Черкасская область – 800 (+17)

Черниговская область – 632 (+4).

Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала