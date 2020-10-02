Від учора коронавірусне захворювання підтвердили у близько 5 тисяч мешканців України – це наразі абсолютний рекорд. Відомо також, що 68 хворих померли внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань.

Видужали за минулу добу 2 148 хворих. Нові дані згідно з системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України, пише 24 канал.

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Від початку пандемії в Україні інфікувалися 217 тисяч 661 людина, з них не зміг побороти коронавірусну хворобу 4 261 пацієнт.

Натомість видужали вже 96 тисяч 591 людина, активних хворих, тобто тих, які продовжують лікуватись, 116 тисяч 809 – станом на 2 жовтня.

Під час брифінгу очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що лише за добу госпіталізації потребувала 801 людина. Загалом в лікарнях перебуває 15 797 осіб.

Дуже швидко зростає кількість людей, які перебувають в лікарні і мають середньої важкості перебіг хвороби,

– зауважив Степанов.

Статистика поширення коронавірусу по областях:

Київ – 23 602 (+447);

Львівська область – 20 826 (+236);

Харківська область – 19 588 (+460);

Чернівецька область – 14 787 (+182);

Одеська область – 14 069 (+280);

Тернопільська область – 13 996 (+229);

Івано-Франківська область – 13 968 (+131);

Рівненська область – 12 770 (+216);

Закарпатська область – 10 004 (+86);

Київська область – 9 428 (+149);

Волинська область – 8 325 (+131);

Вінницька область – 6 452 (+144);

Хмельницька область – 6 432 (+244);

Дніпропетровська область – 6 422 (+334);

Житомирська область – 6 265 (+177);

Сумська область – 4 677 (+242);

Чернігівська область – 4 409 (+155);

Черкаська область – 4 295 (+130);

Запорізька область – 4 284 (+156);

Донецька область –3 650 (+93) ;

Миколаївська область – 3 369 (+99);

Полтавська область – 2 512 (+167);

Кіровоградська область – 1 141 (+14);

Херсонська область – 1 250 (+82);

Луганська область – 1 140 (+49);

Увага: дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка 24 каналу