Со вчерашнего дня коронавирусное заболевание подтвердили у около 5 тысяч жителей Украины – это сейчас абсолютный рекорд. Известно также, что 68 больных умерли вследствие осложнений или сопутствующих заболеваний.

Новые данные согласно системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, пишет 24 канал.

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С начала пандемии в Украине инфицировались 217 тысяч 661 человек, из них не смог побороть коронавирусную болезнь 4 261 пациент.

Зато выздоровели уже 96 тысяч 591 человек, активных больных, то есть тех, которые продолжают лечиться, 116 тысяч 809 – по состоянию на 2 октября.

Во время брифинга глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что только за сутки в госпитализации нуждался 801 человек. Всего в больницах находится 15 797 человек.

Очень быстро растет количество людей, находящихся в больнице и имеющих среднюю тяжесть течения болезни,

– заметил Степанов.

Статистика распространения коронавируса по областям:

Киев – 23 602 (+447);

Львовская область – 20 826 (+236);

Харьковская область – 19 588 (+460);

Черновицкая область – 14 787 (+182);

Одесская область – 14 069 (+280);

Тернопольская область – 13 996 (+229);

Ивано-Франковская область – 13 968 (+131);

Ровенская область – 12 770 (+216);

Закарпатская область – 10 004 (+86);

Киевская область – 9 428 (+149);

Волынская область – 8 325 (+131);

Винницкая область – 6 452 (+144);

Хмельницкая область – 6 432 (+244);

Днепропетровская область – 6 422 (+334);

Житомирская область – 6 265 (+177);

Сумская область – 4 677 (+242);

Черниговская область – 4 409 (+155);

Черкасская область – 4 295 (+130);

Запорожская область – 4 284 (+156);

Донецкая область – 3 650 (+93) ;

Николаевская область – 3 369 (+99);

Полтавская область – 2 512 (+167);

Кировоградская область – 1 141 (+14);

Херсонская область – 1 250 (+82);

Луганская область – 1 140 (+49);

Внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.





Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / Инфографика 24 канала