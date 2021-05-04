ЕМА оцінить інактивовану вакцину відповідно до стандартів Європейського Союзу. Про це повідомив європейський медичний регулятор.
Також читайте У США дозволять вакцинувати підлітків препаратом Pfizer
Коли завершать експертизу – наразі невідомо. Водночас вона, як відзначили в ЕМА, може відбутись швидше, ніж зазвичай. Аналіз проводять в рамках процедури rolling review (процедура поступової експертизи).
Оцінку проводитимуть за трьома критеріями:
- ефективність;
- безпека;
- якість.
Рішення про початок попередньої оцінки китайської інактивованої вакцини ухвалили на основі перших результатів, отриманих в результаті лабораторних і клінічних випробувань.
Ці дослідження показують, що вакцина викликає вироблення антитіл до вірусу СOVID-19,
– мовиться у повідомленні.
Раніше для використання агентство схвалило 4 вакцини від COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.
Головне про вакцинацію у світі
- За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2022 році для забезпечення вакцинації проти COVID-19 необхідно до 45 мільярдів доларів.
- У світі вже зробили вакцинацію проти коронавірусу понад 1 мільярд людей.
- На Сполучені Штати Америки, Індію та Китай припадає 58% від усіх щеплень.