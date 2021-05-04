ЕМА оцінить інактивовану вакцину відповідно до стандартів Європейського Союзу. Про це повідомив європейський медичний регулятор.

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Коли завершать експертизу – наразі невідомо. Водночас вона, як відзначили в ЕМА, може відбутись швидше, ніж зазвичай. Аналіз проводять в рамках процедури rolling review (процедура поступової експертизи).

Оцінку проводитимуть за трьома критеріями:

ефективність;

безпека;

якість.

Рішення про початок попередньої оцінки китайської інактивованої вакцини ухвалили на основі перших результатів, отриманих в результаті лабораторних і клінічних випробувань.

Ці дослідження показують, що вакцина викликає вироблення антитіл до вірусу СOVID-19,

– мовиться у повідомленні.

Раніше для використання агентство схвалило 4 вакцини від COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.

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