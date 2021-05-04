ЕМА оценит инактивированную вакцину в соответствии со стандартами Европейского Союза. Об этом сообщил европейский медицинский регулятор.
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Когда завершат экспертизу – пока неизвестно. В то же время она, как отметили в ЕМА, может состояться быстрее, чем обычно. Анализ проводят в рамках процедуры rolling review (процедура постепенной экспертизы).
Оценку будут проводить по трем критериям:
- эффективность;
- безопасность;
- качество.
Решение о начале предварительной оценки китайской инактивированной вакцины приняли на основе первых результатов, полученных в результате лабораторных и клинических испытаний.
Эти исследования показывают, что вакцина вызывает выработку антител к вирусу СOVID-19,
– говорится в сообщении.
Ранее для использования агентство одобрило 4 вакцины от COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
Главное о вакцинации в мире
- По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году для обеспечения вакцинации против COVID-19 необходимо до 45 миллиардов долларов.
- В мире уже сделали вакцинацию против коронавируса более 1 миллиарда человек.
- На Соединенные Штаты Америки, Индию и Китай приходится 58% от всех прививок.