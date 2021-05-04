ЕМА оценит инактивированную вакцину в соответствии со стандартами Европейского Союза. Об этом сообщил европейский медицинский регулятор.

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Когда завершат экспертизу – пока неизвестно. В то же время она, как отметили в ЕМА, может состояться быстрее, чем обычно. Анализ проводят в рамках процедуры rolling review (процедура постепенной экспертизы).

Оценку будут проводить по трем критериям:

эффективность;

безопасность;

качество.

Решение о начале предварительной оценки китайской инактивированной вакцины приняли на основе первых результатов, полученных в результате лабораторных и клинических испытаний.

Эти исследования показывают, что вакцина вызывает выработку антител к вирусу СOVID-19,

– говорится в сообщении.

Ранее для использования агентство одобрило 4 вакцины от COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

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