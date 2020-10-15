У країнах Європи протягом 13 – 14 жовтня зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Через це запроваджують додаткові обмеження.

За добу одразу в кількох країнах ЄС зафіксували рекордну кількість нових хворих. Про це повідомляють європейські ЗМІ, інформує Інтерфакс-Україна.

До речі У Великих містах Франції запроваджують комендантську годину через коронавірус

У яких країнах рекордний приріст хворих

У Німеччині за добу 14 жовтня COVID-19 діагностували у 6,6 тисячі людей. Це найбільший приріст хворих від початку пандемії.

за добу 14 жовтня COVID-19 діагностували у 6,6 тисячі людей. Це найбільший приріст хворих від початку пандемії. Ще один рекорд зафіксували у Чехії – за добу захворіли 9,5 тисяч людей.

– за добу захворіли 9,5 тисяч людей. За добу 13 жовтня рекордний приріст хворих зафіксували в Італії – понад 7 тисяч.

– понад 7 тисяч. В Австрії за добу виявили близько 1300 нових хворих, що також є найбільше від початку пандемії.

Водночас у країнах Азії ситуація з коронавірусом покращилась. Наприклад, у Південній Кореї за добу виявили лише 110 випадків коронавірусної інфекції.

Щоправда, в Індії майже щодня фіксують найвищий приріст хворих у світі. Загальне число інфікованих у цій країні становить понад 7,3 мільйона. Ймовірно, що невдовзі Індія випередить США та займе перше місце за кількістю випадків COVID-19.

Які обмеження запроваджують в Європі

У Нідерландах обмежили продаж алкоголю та запровадили обов'язкове носіння масок.

У Каталонії на 15 днів закриють бари та ресторани. Крім того, на 50% обмежать роботу спортзалів, кінотеатрів; на 30% – магазинів та ринків.

Зверніть увагу! Від початку пандемії у світі зафіксували понад 38,5 мільйона хворих на коронавірус. Однак 26,7 мільйона людей одужали, 1,09 мільйона – померли. В Україні ж всього COVID-19 діагностували у 281 239 людей.