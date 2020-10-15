В странах Европы в течение 13 – 14 октября зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса. Из-за этого вводят дополнительные ограничения.

За сутки сразу в нескольких странах ЕС зафиксировали рекордное количество новых больных. Об этом сообщают европейские СМИ, информирует Интерфакс-Украина.

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В каких странах рекордный прирост больных

В Германии за сутки 14 октября COVID-19 диагностировали у 6,6 тысячи человек. Это наибольший прирост заболевших с начала пандемии.

за сутки 14 октября COVID-19 диагностировали у 6,6 тысячи человек. Это наибольший прирост заболевших с начала пандемии. Еще один рекорд зафиксировали в Чехии – за сутки заболели 9,5 тысячи человек.

– за сутки заболели 9,5 тысячи человек. За сутки 13 октября рекордный прирост больных зафиксировали в Италии – более 7 тысяч.

– более 7 тысяч. В Австрии за сутки обнаружили около 1300 новых больных, что также является самым большим приростом с начала пандемии.

В то же время в странах Азии ситуация с коронавирусом улучшилась. Например, в Южной Корее за сутки обнаружили лишь 110 случаев коронавирусной инфекции.

Правда, в Индии почти ежедневно фиксируют самый высокий прирост больных в мире. Общее число инфицированных в этой стране составляет более 7,3 миллиона. Вероятно, что вскоре Индия опередит США и займет первое место по количеству случаев COVID-19.

Какие ограничения вводят в Европе

В Нидерландах ограничили продажу алкоголя и ввели обязательное ношение масок.

В Каталонии на 15 дней закроют бары и рестораны. Кроме того, на 50% ограничат работу спортзалов, кинотеатров; на 30% – магазины и рынки.

Обратите внимание! С начала пандемии в мире зафиксировали более 38,5 миллиона больных коронавирусом. Однако 26,7 миллиона человек выздоровели, 1,09 миллиона – умерли. В Украине же в целом COVID-19 диагностировали у 281 239 человек.