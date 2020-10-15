В Европе фиксируют рекордный прирост больных COVID-19
В странах Европы в течение 13 – 14 октября зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса. Из-за этого вводят дополнительные ограничения.
За сутки сразу в нескольких странах ЕС зафиксировали рекордное количество новых больных. Об этом сообщают европейские СМИ, информирует Интерфакс-Украина.
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В каких странах рекордный прирост больных
- В Германии за сутки 14 октября COVID-19 диагностировали у 6,6 тысячи человек. Это наибольший прирост заболевших с начала пандемии.
- Еще один рекорд зафиксировали в Чехии – за сутки заболели 9,5 тысячи человек.
- За сутки 13 октября рекордный прирост больных зафиксировали в Италии – более 7 тысяч.
- В Австрии за сутки обнаружили около 1300 новых больных, что также является самым большим приростом с начала пандемии.
В то же время в странах Азии ситуация с коронавирусом улучшилась. Например, в Южной Корее за сутки обнаружили лишь 110 случаев коронавирусной инфекции.
Правда, в Индии почти ежедневно фиксируют самый высокий прирост больных в мире. Общее число инфицированных в этой стране составляет более 7,3 миллиона. Вероятно, что вскоре Индия опередит США и займет первое место по количеству случаев COVID-19.
Какие ограничения вводят в Европе
- В Нидерландах ограничили продажу алкоголя и ввели обязательное ношение масок.
- В Каталонии на 15 дней закроют бары и рестораны. Кроме того, на 50% ограничат работу спортзалов, кинотеатров; на 30% – магазины и рынки.