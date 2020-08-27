Європейська комісія підписала перший договір на закупівлю вакцини проти коронавірусу. Контракт уклали з компанією AstraZeneca, яка розробляє вакцину разом з Оксфордським університетом.

Угода передбачає закупівлю 300 мільйонів доз вакцини для всіх країн-членів Євросоюзу, повідомляє пресслужба Єврокомісії.

До теми 6 потенційних та 31 загалом: на якому етапі розробка вакцин проти коронавірусу

Також в документі йдеться, що за нагоди Єврокомісія зможе докупити ще 100 мільйонів доз.

Зазначимо, що британська вакцина проти коронавірусу показала перспективні результати під час дослідження першої та другої фази. Наразі проходять широкомасштабні клінічні випробування другої та третьої фази.

Окрім цього, Єврокомісія планує підписати угоди про закупівлю ще з чотирма виробниками вакцин: Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac і Moderna. Попередні етапи переговорів з цими з усіма цими компаніями пройшли успішно.