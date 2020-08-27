Европейская комиссия подписала первый договор на закупку вакцины против коронавируса. Контракт заключили с компанией AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину вместе с Оксфордским университетом.

Соглашение предусматривает закупку 300 миллионов доз вакцины для всех стран-членов Евросоюза, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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Также в документе говорится, что при случае Еврокомиссия сможет докупить еще 100 миллионов доз.

Отметим, что британская вакцина против коронавируса показала перспективные результаты в ходе исследования первой и второй фазы. Сейчас проходят широкомасштабные клинические испытания второй и третьей фазы.

Кроме этого, Еврокомиссия планирует подписать соглашения о закупке еще с четырьмя производителями вакцин: Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna. Предыдущие этапы переговоров со всеми этими компаниями прошли успешно.