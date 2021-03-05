ЄС поспішає запровадити COVID-паспорти до туристичного сезону, – The Financial Times

Джерело:The Financial Times
Євросоюз планує представити план впровадження COVID-паспортів вже у березні. Найактивнішими прихильницями такого рішення є південні країни, які хочуть врятувати свій майбутній туристичний сезон.
Зокрема, мовиться про Італію, Іспанію та Португалію.
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Єврокомісія вже встигла надіслати усім країнам ЄС основні принципи розробки системи так званих "зелених паспортів".
Запровадження COVID-паспортів має прискорити відкриття кордонів серед країн ЄС.
Однак суттєві проблеми створює те, що деякі країни проводять вакцинацію несертифікованим у ЄС препаратом. Зокрема, Угорщина та Словаччина погодилися використовувати російський "Супутник V".
Окрім того, наразі незрозуміло, що робити з молодими людьми, до яких черга на вакцинацію дійде дуже нескоро.