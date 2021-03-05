ЄС поспішає запровадити COVID-паспорти до туристичного сезону, – The Financial Times

Євросоюз планує представити план впровадження COVID-паспортів вже у березні. Найактивнішими прихильницями такого рішення є південні країни, які хочуть врятувати свій майбутній туристичний сезон.

Зокрема, мовиться про Італію, Іспанію та Португалію.

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Єврокомісія вже встигла надіслати усім країнам ЄС основні принципи розробки системи так званих "зелених паспортів".

У COVID-паспортах зазначатимуть такі дані:

дані про вакцинацію людини;

результат тестів на COVID-19 (якщо людина не встигла вакцинуватися);

інформацію про одужання від коронавірусу.

Запровадження COVID-паспортів має прискорити відкриття кордонів серед країн ЄС.

Однак суттєві проблеми створює те, що деякі країни проводять вакцинацію несертифікованим у ЄС препаратом. Зокрема, Угорщина та Словаччина погодилися використовувати російський "Супутник V".

Окрім того, наразі незрозуміло, що робити з молодими людьми, до яких черга на вакцинацію дійде дуже нескоро.

COVID-паспорти у ЄС: деталі