Евросоюз планирует представить план внедрения COVID-паспортов уже в марте. Самыми активными поклонницами такого решения являются южные страны, которые хотят спасти свой будущий туристический сезон.

В частности, говорится об Италии, Испании и Португалии.

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Еврокомиссия уже успела прислать всем странам ЕС основные принципы разработки системы так называемых "зеленых паспортов".

В COVID-паспортах указывать следующие данные:

данные о вакцинации человека;

результат тестов на COVID-19 (если человек не успел вакцинироваться)

информацию о выздоровлении от коронавируса.

Введение COVID-паспортов должно ускорить открытие границ среди стран ЕС.

Однако существенные проблемы создает то, что некоторые страны проводят вакцинацию несертифицированным в ЕС препаратом. В частности, Венгрия и Словакия согласились использовать российский "Спутник V".

Кроме того, пока неясно, что делать с молодыми людьми, до которых очередь на вакцинацию дойдет очень нескоро.

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