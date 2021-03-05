ЕС спешит ввести COVID-паспорта до туристического сезона, – The Financial Times
Евросоюз планирует представить план внедрения COVID-паспортов уже в марте. Самыми активными поклонницами такого решения являются южные страны, которые хотят спасти свой будущий туристический сезон.
Источник:The Financial Times
В частности, говорится об Италии, Испании и Португалии.
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Еврокомиссия уже успела прислать всем странам ЕС основные принципы разработки системы так называемых "зеленых паспортов".
В COVID-паспортах указывать следующие данные:
- данные о вакцинации человека;
- результат тестов на COVID-19 (если человек не успел вакцинироваться)
- информацию о выздоровлении от коронавируса.
Введение COVID-паспортов должно ускорить открытие границ среди стран ЕС.
Однако существенные проблемы создает то, что некоторые страны проводят вакцинацию несертифицированным в ЕС препаратом. В частности, Венгрия и Словакия согласились использовать российский "Спутник V".
Кроме того, пока неясно, что делать с молодыми людьми, до которых очередь на вакцинацию дойдет очень нескоро.
COVID-паспорта в ЕС: детали
- 25 февраля канцлер Германии Ангела Меркель озвучила решение стран ЕС о введении COVID-паспортов в ближайшие 3 месяца.
- Еврокомиссия должна сделать документы совместимыми во всех странах ЕС.
- Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен подчеркнула: в ближайшие несколько месяцев граждане Украины еще не смогут свободно путешествовать в ЕС. Однако вакцинация должна существенно ускорить процесс возвращения к нормальной туризма.
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