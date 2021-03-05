ЄС поспішає запровадити COVID-паспорти до туристичного сезону, – The Financial Times
Євросоюз планує представити план впровадження COVID-паспортів вже у березні. Найактивнішими прихильницями такого рішення є південні країни, які хочуть врятувати свій майбутній туристичний сезон.
Джерело:The Financial Times
Зокрема, мовиться про Італію, Іспанію та Португалію.
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Єврокомісія вже встигла надіслати усім країнам ЄС основні принципи розробки системи так званих "зелених паспортів".
У COVID-паспортах зазначатимуть такі дані:
- дані про вакцинацію людини;
- результат тестів на COVID-19 (якщо людина не встигла вакцинуватися);
- інформацію про одужання від коронавірусу.
Запровадження COVID-паспортів має прискорити відкриття кордонів серед країн ЄС.
Однак суттєві проблеми створює те, що деякі країни проводять вакцинацію несертифікованим у ЄС препаратом. Зокрема, Угорщина та Словаччина погодилися використовувати російський "Супутник V".
Окрім того, наразі незрозуміло, що робити з молодими людьми, до яких черга на вакцинацію дійде дуже нескоро.
COVID-паспорти у ЄС: деталі
- 25 лютого канцлерка Німеччини Ангела Меркель озвучила рішення країн ЄС про запровадження COVID-паспортів у найближчі 3 місяці.
- Єврокомісія має зробити документи сумісними в усіх країнах ЄС.
- Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен наголосила: у найближчі декілька місяців громадяни України ще не зможуть вільно подорожувати до ЄС. Однак вакцинація має суттєво прискорити процес повернення до нормального туризму.
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