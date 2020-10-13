На сьогодні в Києві розгорнули вже 2 730 ліжок у 22 лікарнях. Ще 3 медичні установи готуються до прийому ліжок. Також адміністрація міста проводить перемовини щодо додаткових місць з відомчими медзакладами.

Ще 300 місць буде додатково розглянуто. Відтак ліжкофонд – основний критерій кожного регіону який показує підготовку до COVID-19. Про це в ефірі 24 каналу розповіла голова Держпродспоживслужби Олег Рубан.

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Він повідомив, що в Києві на жовтень потрібно 3 тисячі ліжкомісць, на листопад – 4 тисячі.

"Далі будемо дивитися по ситуації. Більше ліжок не потрібно", – відзначив він.

Чи потрібно розгорнути шпиталь в Палаці Спорту

Олег Рубан негативно ставиться до ідеї переобладнання Палаці Спорту в шпиталь для хворих на COVID-19. Тому що на це потрібно виділяти додаткові кошти, ліжка, залучати лікарів. Наразі в Києві нараховується близько 11 тисяч ліжок, на яких можна облаштувати спеціалізовані лікарні.

За його словами, потенційний шпиталь буде для пацієнтів з середньою та легкою формою хвороби.

Думаю, що Київ до цього не дійде. Тому що є достатня кількість ліжок,

– зауважив він.

Залучення відомчих лікарень

Голова Держпродспоживслужби розповів, що вже місяць проводяться перемовини з відомчими медичними закладами. Надавати послуги вже готова Залізнична лікарня. Також 500 ліжок виділила Національна академія медичних наук.

Втім додав, що не є вирішеним питання щодо фінансування цих лікарень, як COVID-госпіталів. Необхідно обов'язково, щоб Кабмін прийняв відповідну постанову.

"Є прохання пришвидшити цей процес, тому що місяць ведуться перемовини", – підсумував Олег Рубан.

Зверніть увагу! За минулу добу коронавірус виявили у 397 мешканців Києва. Загалом, станом на 13 жовтня у місті зареєстрували 28 090 хворих на COVID-19.