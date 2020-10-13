На сегодня в Киеве развернули уже 2 730 коек в 22 больницах. Еще 3 медицинских учреждения готовятся к приему коек. Также администрация города проводит переговоры о дополнительных местах с ведомственными медучреждениями.

Еще 300 мест будет дополнительно рассмотрено. Следовательно, фонд коек – основной критерий каждого региона который показывает подготовку к COVID-19. Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

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Он сообщил, что в Киеве на октябрь нужно 3 тысячи койкомест, на ноябрь – 4 тысячи.

"Дальше будем смотреть по ситуации. Больше кроватей не нужно", – отметил он.

Нужно ли развернуть госпиталь во Дворце спорта

Олег Рубан негативно относится к идее переоборудования Дворца спорта в госпиталь для больных COVID-19. Потому что на это нужно выделять дополнительные средства, кровати, привлекать врачей. Сейчас в Киеве насчитывается около 11 тысяч коек, на которых можно обустроить специализированные больницы.

По его словам, потенциальный госпиталь будет для пациентов со средней и легкой формой болезни.

Думаю, что Киев до этого не дойдет. Потому что есть достаточное количество коек,

– заметил он.

Привлечение ведомственных больниц

Глава Госпродпотребслужбы рассказал, что уже месяц проводятся переговоры с ведомственными медицинскими учреждениями. Предоставлять услуги уже готова Железнодорожная больница. Также 500 коек выделила Национальная академия медицинских наук.

Впрочем, добавил, что не является решенным вопрос о финансировании этих больниц как COVID-госпиталей. Необходимо обязательно, чтобы Кабмин принял соответствующее постановление.

"Есть просьба ускорить этот процесс, потому что месяц ведутся переговоры", – подытожил Олег Рубан.

Обратите внимание! За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 397 жителей Киева. В целом, по состоянию на 13 октября в городе зарегистрировали 28 090 больных COVID-19.