В Японії підтвердили перші випадки інфікування коронавірусною інфекцією серед тварин. Тести підтвердили наявність COVID-19 у двох домашніх собак.

Як повідомляє видання The Japan News, у тварин не спостерігається погіршення самопочуття.

Читайте також Які країни зарезервували вакцини проти COVID-19 найпершими і чому це викликає занепокоєння

Домашні тварини були протестовані в рамках спеціальної програми компанії Anicom, яка надає свої послуги по догляду за вихованцями, поки їх власники проходять лікування від коронавірусу.

Випадки зараження домашніх тварин раніше були підтверджені також у США, Франції та Великій Британії.

У ВООЗ повідомили, що фахівці ведуть ретельний моніторинг випадків зараження коронавірусом домашіх улюбленців.



Як домашні тварини передають коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус у тварин