В Японії вперше виявили коронавірус у двох собак
В Японії підтвердили перші випадки інфікування коронавірусною інфекцією серед тварин. Тести підтвердили наявність COVID-19 у двох домашніх собак.
Як повідомляє видання The Japan News, у тварин не спостерігається погіршення самопочуття.
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Домашні тварини були протестовані в рамках спеціальної програми компанії Anicom, яка надає свої послуги по догляду за вихованцями, поки їх власники проходять лікування від коронавірусу.
Випадки зараження домашніх тварин раніше були підтверджені також у США, Франції та Великій Британії.
У ВООЗ повідомили, що фахівці ведуть ретельний моніторинг випадків зараження коронавірусом домашіх улюбленців.
Як домашні тварини передають коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Коронавірус у тварин
- 16 березня у Гонконзі помер померанський шпіц, у якого діагностували коронавірус. Загалом собаці за весь час було зроблено п'ять тестів на коронавірус, два з яких були негативними.
- 20 березня у тому ж місті на коронавірус захворів другий собака. Його господиня була інфікована на коронавірус. Тест був позитивним.
- Домашні тварини можуть заразитися коронавірусом, однак не можуть його передавати людям. Такий висновок зробили фахівці з Гонконзького відділу сільського господарства, рибальства та охорони природи.