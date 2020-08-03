В Японии впервые обнаружили коронавирус у двух собак
В Японии подтвердили первые случаи инфицирования коронавирусной инфекцией среди животных. Тесты подтвердили наличие COVID-19 у двух домашних собак.
Как сообщает издание The Japan News, у животных не наблюдается ухудшение самочувствия.
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Домашние животные были протестированы в рамках специальной программы компании Anicom, которая предоставляет свои услуги по уходу за питомцами, пока их владельцы проходят лечение от коронавируса.
Случаи заражения домашних животных ранее были подтверждены также в США, Франции и Великобритании.
В ВОЗ сообщили, что специалисты ведут тщательный мониторинг случаев заражения коронавирусом домашних любимцев.
Как домашние животные передают коронавирус / Инфографика 24 канала
Коронавирус у животных
- 16 марта в Гонконге умер померанский шпиц, у которого диагностировали коронавирус. В общем собаке за все время было сделано пять тестов на коронавирус, два из которых были негативными.
- 20 марта в том же городе коронавирусом заболела вторая собака. Ее хозяйка была инфицирована коронавирусом. Тест был положительным.
- Домашние животные могут заразиться коронавирусом, однако не могут его передавать людям. Такой вывод сделали специалисты из Гонконгского отдела сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.