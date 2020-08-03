В Японии подтвердили первые случаи инфицирования коронавирусной инфекцией среди животных. Тесты подтвердили наличие COVID-19 у двух домашних собак.

Как сообщает издание The Japan News, у животных не наблюдается ухудшение самочувствия.

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Домашние животные были протестированы в рамках специальной программы компании Anicom, которая предоставляет свои услуги по уходу за питомцами, пока их владельцы проходят лечение от коронавируса.

Случаи заражения домашних животных ранее были подтверждены также в США, Франции и Великобритании.

В ВОЗ сообщили, что специалисты ведут тщательный мониторинг случаев заражения коронавирусом домашних любимцев.



Как домашние животные передают коронавирус / Инфографика 24 канала

Коронавирус у животных