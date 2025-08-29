Міжнародна команда дослідників нещодавно з’ясувала: щоденне вживання навіть однієї чашки кави здатне послаблювати дію окремих антибіотиків на кишкову паличку (Escherichia coli).

Для цього науковці проаналізували, як 94 різних хімічних сполуки впливають на механізми, що регулюють транспорт речовин усередину та назовні бактеріальних клітин, повідомляє 24 Канал з посиланням на PLOS Biology.

Кава послаблює дію антибіотиків

Результати показали: близько третини випробуваних сполук впливають на гени, які контролюють "пропускну здатність" клітинної оболонки бактерії. Найбільшим сюрпризом для дослідників став саме кофеїн – він більше за інші речовини перешкоджав проникненню антибіотиків, зокрема ципрофлоксацину, всередину клітин E. coli.

Автори дослідження з’ясували, що ключову роль у цьому процесі відіграє білок Rob, який відповідає за генний контроль транспортних систем бактерії. Виявилося, що саме цей білок був залучений майже в кожній третій зміні, яку спостерігали науковці – зокрема і тих, що спричинялися кофеїном.

Кофеїн запускає цілий ланцюжок змін: починаючи з перебудови роботи білка Rob і закінчуючи впливом на транспортні білки в клітині E. coli. У результаті проникнення антибіотиків, таких як ципрофлоксацин, знижується,

– пояснює одна з авторок дослідження, біоінженерка Ана Ріта Брохаду з Університету Тюбінгена.

Втім, важливо розуміти: ці дані отримані в лабораторних умовах. Поки що невідомо, як вживання кави впливає на ефективність антибіотиків у людей і скільки напою слід спожити, щоб ефект став відчутним. Це питання потребує подальших досліджень.

Цікаво, що подібного ефекту не виявлено щодо іншої патогенної бактерії – Salmonella enterica, близького "родича" кишкової палички. Це вказує на те, що взаємодія кофеїну та антибіотиків характерна лише для деяких видів бактерій, що робить відкриття особливо важливим для таргетної терапії у майбутньому.