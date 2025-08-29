Для цього науковці проаналізували, як 94 різних хімічних сполуки впливають на механізми, що регулюють транспорт речовин усередину та назовні бактеріальних клітин, повідомляє 24 Канал з посиланням на PLOS Biology.

Кава послаблює дію антибіотиків

Результати показали: близько третини випробуваних сполук впливають на гени, які контролюють "пропускну здатність" клітинної оболонки бактерії. Найбільшим сюрпризом для дослідників став саме кофеїн – він більше за інші речовини перешкоджав проникненню антибіотиків, зокрема ципрофлоксацину, всередину клітин E. coli.

Автори дослідження з’ясували, що ключову роль у цьому процесі відіграє білок Rob, який відповідає за генний контроль транспортних систем бактерії. Виявилося, що саме цей білок був залучений майже в кожній третій зміні, яку спостерігали науковці – зокрема і тих, що спричинялися кофеїном.

Кофеїн запускає цілий ланцюжок змін: починаючи з перебудови роботи білка Rob і закінчуючи впливом на транспортні білки в клітині E. coli. У результаті проникнення антибіотиків, таких як ципрофлоксацин, знижується,

– пояснює одна з авторок дослідження, біоінженерка Ана Ріта Брохаду з Університету Тюбінгена.

Втім, важливо розуміти: ці дані отримані в лабораторних умовах. Поки що невідомо, як вживання кави впливає на ефективність антибіотиків у людей і скільки напою слід спожити, щоб ефект став відчутним. Це питання потребує подальших досліджень.

Цікаво, що подібного ефекту не виявлено щодо іншої патогенної бактерії – Salmonella enterica, близького "родича" кишкової палички. Це вказує на те, що взаємодія кофеїну та антибіотиків характерна лише для деяких видів бактерій, що робить відкриття особливо важливим для таргетної терапії у майбутньому.