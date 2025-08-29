Для этого ученые проанализировали, как 94 различных химических соединения влияют на механизмы, регулирующие транспорт веществ внутрь и наружу бактериальных клеток, сообщает 24 Канал со ссылкой на PLOS Biology.

Кофе ослабляет действие антибиотиков

Результаты показали: около трети испытанных соединений влияют на гены, которые контролируют "пропускную способность" клеточной оболочки бактерии. Самым большим сюрпризом для исследователей стал именно кофеин – он больше других веществ препятствовал проникновению антибиотиков, в частности ципрофлоксацина, внутрь клеток E. coli.

Авторы исследования выяснили, что ключевую роль в этом процессе играет белок Rob, который отвечает за генный контроль транспортных систем бактерии. Оказалось, что именно этот белок был вовлечен почти в каждом третьем изменении, которое наблюдали ученые – в том числе и тех, вызываемых кофеином.

Кофеин запускает целую цепочку изменений: начиная с перестройки работы белка Rob и заканчивая влиянием на транспортные белки в клетке E. coli. В результате проникновение антибиотиков, таких как ципрофлоксацин, снижается,

– объясняет одна из авторов исследования, биоинженерка Ана Рита Брохаду из Университета Тюбингена.

Впрочем, важно понимать: эти данные получены в лабораторных условиях. Пока неизвестно, как употребление кофе влияет на эффективность антибиотиков у людей и сколько напитка следует употребить, чтобы эффект стал ощутимым. Этот вопрос требует дальнейших исследований.

Интересно, что подобного эффекта не обнаружено в отношении другой патогенной бактерии – Salmonella enterica, близкого "родственника" кишечной палочки. Это указывает на то, что взаимодействие кофеина и антибиотиков характерно только для некоторых видов бактерий, что делает открытие особенно важным для таргетной терапии в будущем.