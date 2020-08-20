У Центрі громадського здоров'я розповіли про виклики, з якими стикнеться Україна у найближчому майбутньому і які потребують якнайшвидшого розв'язання.

Про це розповів в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін на пресконференції в Укрінформі, пише 24 канал.

Читайте також Знайшли корінь інфекції вірусу герпесу: тепер його можна знищити повністю

"Зараз можна констатувати 4 основні виклики, з якими ми будемо стикатися найближчим часом, – це те, що не зовсім і не завжди вдається виконувати добре", – повідомив він.

Розширення тестування

За словами Кузіна, тестування є критичним для своєчасного встановлення діагнозу або підозри.

За останні кілька місяців в десятки разів зросла потужність лабораторій, однак ми бачимо, що вже зараз вони виходять на пікову потужність і найближчим часом вона буде досягнута,

– наголосив він.

Очільник ЦГЗ додав, що найімовірніше, кожна область виконуватиме по тисячі досліджень впродовж однієї доби.

"Розширення тестування буде залишатися викликом, тому що ми маємо його розширювати адаптивно, залежно від кожної області, і маємо залучати максимальну кількість можливих лабораторій, які є в країні" – наголосив він.

Дотримання інфекційного контролю

Кузін пояснив, що це те, над чим мають працювати лікарі саме у лікарнях.

Медики мають забезпечувати розділення потоків хворих, мають самі використовувати засоби індивідуального захисту, дотримуватися певних протиепідемічних заходів під час надання медичної допомоги хворим.

"Є й певні інфраструктурні речі — це технічний стан будівель", – додав він.

Ігор Кузін зазначив, інфекційний контроль — найболючіше питання, тому що його дотримання потребує дуже багато зусиль, а досягти виконання всіх вимог вдається "не завжди і не в усіх лікарнях".