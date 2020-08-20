В Центре общественного здоровья рассказали о вызовах, с которыми столкнется Украина в ближайшем будущем и которые требуют скорейшего решения.

Об этом рассказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин на пресс-конференции в Укринформе, пишет 24 канал.

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"Сейчас можно констатировать 4 основных вызова, с которыми мы будем сталкиваться в ближайшее время, – это то, что не совсем и не всегда удается выполнять хорошо", – сообщил он.

Расширение тестирования

По словам Кузина, тестирование является критическим для своевременного установления диагноза или подозрения.

За последние несколько месяцев в десятки раз возросла мощность лабораторий, однако мы видим, что уже сейчас они выходят на пиковую мощность и в ближайшее время она будет достигнута,

– подчеркнул он.

Глава ЦОС добавил, что скорее всего, каждая область будет выполнять по тысяче исследований в течение суток.

"Расширение тестирования будет оставаться вызовом, потому что мы должны его расширять адаптивно, в зависимости от каждой области, и должны привлекать максимальное количество возможных лабораторий, которые есть в стране", – отметил он.

Соблюдение инфекционного контроля

Кузин объяснил, что это то, над чем должны работать врачи именно в больницах.

Медики должны обеспечивать разделение потоков больных, должны сами использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать определенные противоэпидемических мероприятий при оказании медицинской помощи больным.

"Есть и определенные инфраструктурные вещи – это техническое состояние зданий", – добавил он.

Игорь Кузин отметил, инфекционный контроль – самый больной вопрос, потому что его соблюдение требует очень много усилий, а добиться выполнения всех требований удается "не всегда и не во всех больницах".