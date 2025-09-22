Під час фізичних вправ або сильних емоцій серце "прискорює оберти", а у спокійному стані, навпаки, працює повільніше. На ЧСС впливає не лише настрій і рівень активності, а й загальний стан здоров'я та злагодженість роботи самої серцево-судинної системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

Саме тому оцінка ЧСС є одним із ключових інструментів для лікарів, адже дозволяє об’єктивно аналізувати стан пацієнта.

Часто виникає плутанина між ЧСС і пульсом. ЧСС показує, як швидко зараз скорочується серце, а пульс – це ті самі ритмічні поштовхи стінок артерій, які ми відчуваємо, коли серце виштовхує кров у судини. При кожному скороченні тиск в артеріях короткочасно підвищується, а в перервах між ударами – знижується. Тому серцеві ритми сприймаються як поштовхи, а не як суцільний потік, як вода у шлангу.

Як правильно знайти та виміряти пульс?

Щоб виміряти пульс – його спочатку треба відчути. Найзручніше знаходити серцебиття там, де судини проходять близько під шкірою:

На шиї (сонна артерія): Проведіть пальцями вниз від мочки вуха вздовж шиї під нижню щелепу – тут зазвичай добре вловлюється пульс.

На зап’ястку (лучева артерія): Покладіть пальці на внутрішню сторону зап'ястя біля основи великого пальця.

У згині ліктя (плечова артерія): Торкніться пальцями згину ліктя з боку внутрішньої частини руки.

Для вимірювання ЧСС рахуйте удари за одну хвилину. Можна також рахувати 10 секунд і множити на шість, 15 секунд на чотири або 30 секунд на два – так ви отримаєте середнє значення. Ще один спосіб – скористатися тонометром, фітнес-трекером, смарт-годинником або спеціальним датчиком у тренажері.

Це не лише зручно, але й допомагає контролювати, чи підходить вам рівень навантаження. Проте враховуйте, що більшість сучасних гаджетів не проходили суворих перевірок на точність.

Яким має бути пульс?

Джерело NHS

Нормальна ЧСС визначається за пульсом у спокійному стані. Вона залежить від віку (у дітей пульс вищий), статі (у жінок серцебиття частіше), зросту, фізичної підготовки, звичок, емоцій, загального стану здоров’я і навіть медикаментів.

Показники норми пульсу для дітей:

1 – 3 місяці: 145 – 160 ударів/хв;

3 – 6 місяців: 130 – 150 ударів/хв;

6 – 12 місяців: 120 – 140 ударів/хв;

1 – 2 роки: 110 – 140 ударів/хв;

3 – 4 роки: 90 – 110 ударів/хв;

5 – 7 років: 80 – 105 ударів/хв;

8 – 11 років: 75 – 95 ударів/хв;

12 – 15 років: 70 – 90 ударів/хв;

16 – 18 років: 65 – 80 ударів/хв.

У дорослих у спокої пульс зазвичай коливається в межах від 60 до 100 ударів за хвилину. У тих, хто активно займається спортом, серце може працювати повільніше – до 40 – 60 ударів/хв – бо натреновані м’язи ефективніше перекачують кров.

Варто пам’ятати: якщо ваші показники виходять за межі референсних значень, це привід звернутися до лікаря. Постійна частота серцевих скорочень вище 100 ударів/хв називається тахікардією, а менш як 60 – брадикардією.

Брадикардія здорового серця доброякісна, якщо вона не викликає порушення свідомості, пресинкопальних станів або серцевої недостатності,

– йдеться в протоколах МОЗ.

Причини зміни пульсу можуть бути різними: емоційний стрес, лихоманка, захворювання чи навіть втрата крові. Сама по собі тахікардія – не завжди хвороба, але без лікування вона може спричинити серйозні ускладнення, зокрема серцеву недостатність чи навіть раптову смерть.

Брадикардія часто буває у спортсменів або при прийомі певних медикаментів (наприклад, бета-блокаторів). Однак надто низький пульс може бути ознакою того, що серце не справляється з перекачуванням крові.

І тахікардія, і брадикардія – це різновиди аритмії, тобто порушення ритму серцевої діяльності, які можуть супроводжуватися "зайвими" або передчасними скороченнями, або викликати відчуття, ніби серце "перевтомлюється" або "пропускає" удар.

Негайно звертайтеся до лікаря або викликайте швидку, якщо на фоні порушень ЧСС у вас виникають задишка, слабкість, запаморочення, непритомність, порушення пам’яті, біль чи дискомфорт у грудях.