У Польщі готують різні заходи для боротьби з пандемією коронавірусу. Зокрема, збільшать кількість місць у лікарнях для хворих. Однак влада країни не виключає навіть найгірші сценарії розвитку подій.

Що запровадять у Польщі

Так, уряд Польщі планує збільшити кількість ліжкомісць для хворих на COVID-19. Все тому, що країна не виключає повторних хвиль коронавірусу. Про це розповів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Interia.

До речі У Варшаві хворих на коронавірус розміщуватимуть на стадіоні, де проводили Євро-2012

Ми беремо до уваги найгірші сценарії. Може бути друга, третя і чергові хвилі (пандемії – 24 канал) Тому ми створюватимемо таку лікарняну систему доступності ліжок для хворих на COVID-19, щоб у нас не сталося того, що відбулося у Західній Європі,

– наголосив Моравецький.

За словами прем'єра, наразі у Польщі є 16 – 17 тисяч ліжкомісць для хворих, однак невдовзі створять ще щонайменше 15 тисяч.

Також у лікарнях Польщі у 3 рази збільшать кількість місць, оснащених апаратами ШВЛ. Поки що у країні є 600 – 700 вільних ліжкомісць з апаратами ШВЛ. Окрім того, близько 3 тисяч апаратів ШВЛ залишаються непідключеними.

Що з новорічними святами

Зауважимо, напередодні у Варшаві заявили про скасування масових свят на Новий рік через пандемію. Крім столиці, таке рішення підтримали ще кілька великих міст. Зокрема, Гданськ, Гдиня і Познань.

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