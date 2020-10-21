Розглядають найгірші сценарії: які заходи готують у Польщі для боротьби з COVID-19
У Польщі готують різні заходи для боротьби з пандемією коронавірусу. Зокрема, збільшать кількість місць у лікарнях для хворих. Однак влада країни не виключає навіть найгірші сценарії розвитку подій.
Що запровадять у Польщі
Так, уряд Польщі планує збільшити кількість ліжкомісць для хворих на COVID-19. Все тому, що країна не виключає повторних хвиль коронавірусу. Про це розповів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Interia.
До речі У Варшаві хворих на коронавірус розміщуватимуть на стадіоні, де проводили Євро-2012
Ми беремо до уваги найгірші сценарії. Може бути друга, третя і чергові хвилі (пандемії – 24 канал) Тому ми створюватимемо таку лікарняну систему доступності ліжок для хворих на COVID-19, щоб у нас не сталося того, що відбулося у Західній Європі,
– наголосив Моравецький.
За словами прем'єра, наразі у Польщі є 16 – 17 тисяч ліжкомісць для хворих, однак невдовзі створять ще щонайменше 15 тисяч.
Також у лікарнях Польщі у 3 рази збільшать кількість місць, оснащених апаратами ШВЛ. Поки що у країні є 600 – 700 вільних ліжкомісць з апаратами ШВЛ. Окрім того, близько 3 тисяч апаратів ШВЛ залишаються непідключеними.
Що з новорічними святами
Зауважимо, напередодні у Варшаві заявили про скасування масових свят на Новий рік через пандемію. Крім столиці, таке рішення підтримали ще кілька великих міст. Зокрема, Гданськ, Гдиня і Познань.
Коронавірус у Польщі: статистика
- Від початку пандемії у Польщі на коронавірус захворіли понад 209 тисяч людей.
- Наразі близько 98 тисяч хворих вже одужали, однак 3851 пацієнт помер від ускладнень хвороби.
- У жовтні в країні фіксують нові рекорди із захворюваності на коронавірус.
- Наприклад, за добу 20 жовтня виявили 10040 нових випадків COVID-19.